Названы самые дорогие города для жизни в 2022 году

Средняя стоимость жизни в 2022 году вырастет в среднем на 8,1%, следует из исследования, опубликованного Economist Intelligence Unit (EIU), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рост цен в 172 городах, включенных в опрос, стал самым сильным за последние 20 лет. Особенно подорожали бензин, продукты питания, коммунальные услуги и товары для дома.

Стоимость одного литра бензина выросла на целых 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-10 вошли четыре европейских города: Цюрих (шестое место) Париж, Копенгаген и Женева.

На первом месте оказались Нью-Йорк и Сингапур. Два других американских мегаполиса также вошли в топ-10: Лос-Анджелес занял четвертое место, Гонконг и Сан-Франциско - восьмое. Тем временем Тель-Авив, который в 2021 году был первым в рейтинге, опустился на третье место.