Массовое отравление в Мексике

На свадьбе в мексиканском городе Монтеррей штата Нуэво-Леон отравились не менее 200 человек из 250 присутствовавших. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Глава местного управления здравоохранения Альма Маррокин заявила, что после празднования у пострадавших, в числе которых невеста и несовершеннолетние гости, появились все симптомы отравления, включая повышенную температуру тела.

Уточняется, что отель, в котором прошло мероприятие, закрыт до выяснения подробностей инцидента. Молодожены заявили, что подали заявление для возвращения средств, вложенных в организацию свадьбы, а также потребовали от администрации отеля оплатить медицинские услуги, необходимые для выздоровления отравившихся гостей.