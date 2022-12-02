В Иране арестован генерал КСИР

Один из бывших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Багир Бахтияр был арестован ворвавшимися в его дом силами безопасности Ирана, а его личные вещи конфискованы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Ранее Бахтияр распространил аудиофайл, в котором обвинял иранское правительство в сокрытии истинных причин смерти Махсы Амини.

Он отметил, ссылаясь на достоверные источники в судебно-медицинской экспертизе, что смерть 22-летней девушки наступила вследствие черепно-мозговой травмы.

Назвав иранских официальных лиц "амбициозными и безнравственными", бывший командующий КСИР сказал, что если бы правительство, руководствуясь здравым смыслом, взяло на себя ответственность за случившееся и принесло извинения, последствия не были бы столь плачевными.

"Теперь уже основной мишенью народного гнева стал руководитель страны, лозунги направлены непосредственно против него. Поймите, наконец, что народ больше не хочет вас", - заявил на аудиозаписи генерал Мохаммад Багир Бахтияр.

Генерал был одним из главных командующих в период ирано-иракской войны и одним из основателей военно-морских сил КСИР.