Джулиан Ассанж подал апелляцию в ЕСПЧ

Защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в попытке заблокировать его экстрадицию из Великобритании в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

В конце августа Ассанж подал апелляцию в Высокий суд Лондона на решение занимавшей на тот момент пост главы МВД Великобритании Прити Пател о его экстрадиции в США. Ожидается, что апелляционные слушания пройдут в начале следующего года. Параллельно с этим юристы австралийца запустили разбирательство в ЕСПЧ. "Мы подтверждаем, что заявление принято", - говорится в сообщении суда.