Более 30 рыбаков, унесенных на льдине, спасли в Чувашии

Сибирские морозы охватывают все больше российских регионов и уже пришли на Алтай. Аномальные холода там привели к редкому, но опасному природному явлению - сходу ледяного селя.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после того, как местная река вышла из берегов и начала замерзать с пришедшими морозами - в сторону жилых домов пошла неуправляемая многотонная масса воды и снежных глыб.

А в Чувашии сегодня развернулась спасательная операция после того, как тридцать рыбаков унесло на льдине. Она откололась во время сброса воды с чебоксарской ГЭС, и люди оказались в ловушке.

Толщина льда всего 10 сантиметров, у краев он еще тоньше - в любой момент кто-то мог упасть в воду и замерзнуть. Спасатели с помощью аэробота оперативно вывезли всех на берег.