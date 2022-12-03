Полиция Нидерландов использует тяжелую технику против протестующих
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Полиция Нидерландов использует тяжелую технику, чтобы опрокинуть тракторы с протестующими фермерами внутри.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти Нидерландов продолжают пытаться задавить фермерские протесты, с новой силой разгоревшиеся в стране.