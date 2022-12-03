https://news.day.az/world/1516418.html Полиция Нидерландов использует тяжелую технику против протестующих - ВИДЕО
Полиция Нидерландов использует тяжелую технику против протестующих - ВИДЕО
Полиция Нидерландов использует тяжелую технику, чтобы опрокинуть тракторы с протестующими фермерами внутри.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Власти Нидерландов продолжают пытаться задавить фермерские протесты, с новой силой разгоревшиеся в стране.
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