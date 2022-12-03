В Иране началось строительство новой АЭС

Строительная операция атомной электростанции "Карун" мощностью 300 МВт при присутствии вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами началась в городе Дарховейн, провинции Хузестан на юго-западе страны, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

ОАС "Карун" мощностью 300 МВт с реакторами типа PWR ("водо-водяной ядерный реактор") будет построена на участке площадью около 50 га в районе реки Карун недалеко от города Дарховейн.

Электростанции с реакторами типа PWR являются наиболее распространенными в мире атомными электростанциями, использующими легкую воду в качестве теплоносителя и замедлителя. Топливом этих реакторов является оксид урана, обогащенный до 4%.

Данная электростанция строится в соответствии с миссией Организации по атомной энергии по производству атомной электроэнергии за счет строительства собственных атомных электростанций, и приблизительный срок реализации этого плана составляет 8 лет.

Правительство выделил около 2 млрд долларов на реализацию проекта. Обеспечение электроэнергии региона считается преимуществом строительства и эксплуатации этой электростанции.