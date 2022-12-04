https://news.day.az/world/1516646.html В Москве загорелся автобус - ВИДЕО
В Москве загорелся автобус - ВИДЕО
У станции "Молодежная", расположенной на западе Москвы, загорелся автобус. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Что там в Москве?", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На представленных кадрах видно объятое пламенем транспортное средство и поднимающийся вверх столб дыма.
Телеканал "Рен ТВ" уточнил, что пассажиров внутри загоревшегося автобуса не было.
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