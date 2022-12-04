В Москве загорелся автобус

У станции "Молодежная", расположенной на западе Москвы, загорелся автобус. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Что там в Москве?", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На представленных кадрах видно объятое пламенем транспортное средство и поднимающийся вверх столб дыма.

Телеканал "Рен ТВ" уточнил, что пассажиров внутри загоревшегося автобуса не было.