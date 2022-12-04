Австрия снизила потребление газа

Уровень потребления газа в Австрии по итогам октября сократился на 26% в годовом выражении. Основной причиной стала относительно теплая средняя температура в республике во втором месяце осени, сообщает местная газета Die Presse со ссылкой на данные национального энергетического регулятора E-Control, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В октябре 2022 года конечным потребителям Австрии было доставлено примерно на 2 ТВт/ч, или на 26,1 процента, меньше газа, чем в аналогичном месяце прошлого года - 5,87 ТВт/ч <....> Использование электроэнергии также значительно снизилось - на девять процентов в сравнении с предыдущим месяцем", - говорится в материале.

В то же время запасы газа в стране продолжают расти, как и объемы производства электроэнергии, особенно в гидроэнергетическом секторе. Снижение потребления топлива и электроэнергии во многом связано с не самыми холодными погодными условиями в октябре.

"Так называемые градусные дни обогрева - сумма разницы между температурой наружного воздуха и целевой температурой воздуха в помещении в 20 градусов - в октябре 2022 года были значительно ниже прошлогоднего результата в 235,3 балла и составили 79,2 балла", - уточняется в статье.