Стали известны последствия беспорядков на крупнейшем в мире заводе Apple
Полноценная работа предприятия Foxconn в Чжэнчжоу после массовых беспорядков рабочих восстановится в начале января 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и представителей завода, который известен как главное предприятие Apple в мире из-за сборки большинства смартфонов iPhone, передает Day.Az.
В Foxconn заверили, что они уже начали нанимать новых сотрудников для работы на предприятии в Чжэнчжоу. По оценкам специалистов, в ноябре объемы производства гаджетов Apple на фабрике снизились от 30% до 80%.
Источники посчитали, что если процесс найма работников будет проходить без перебоев и новых проблем, то на восстановление полноценного производства уйдет от трех до четырех недель.
В агентстве уточнили, что опасения у HR-специалистов вызывают только репутационные издержки из-за недавних массовых беспорядков на предприятии Foxconn. По их мнению, это потенциально может вызвать недобор новых кадров.
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