Стали известны последствия беспорядков на крупнейшем в мире заводе Apple

Полноценная работа предприятия Foxconn в Чжэнчжоу после массовых беспорядков рабочих восстановится в начале января 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и представителей завода, который известен как главное предприятие Apple в мире из-за сборки большинства смартфонов iPhone, передает Day.Az.

В Foxconn заверили, что они уже начали нанимать новых сотрудников для работы на предприятии в Чжэнчжоу. По оценкам специалистов, в ноябре объемы производства гаджетов Apple на фабрике снизились от 30% до 80%.

Источники посчитали, что если процесс найма работников будет проходить без перебоев и новых проблем, то на восстановление полноценного производства уйдет от трех до четырех недель.

В агентстве уточнили, что опасения у HR-специалистов вызывают только репутационные издержки из-за недавних массовых беспорядков на предприятии Foxconn. По их мнению, это потенциально может вызвать недобор новых кадров.