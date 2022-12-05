На востоке Турции стартовал очередной этап операции Eren Abluka
В провинции Сиирт на юго-востоке Турции стартовала шестнадцатая фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka.
Об этом сообщает в понедельник МВД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В прочесывании местности участвуют 37 групп сотрудников сил правопорядка в составе 533 человек, в том числе бойцы спецназа жандармерии и полиции.
Операции Eren Abluka нацелены на полное устранение угрозы терроризма на территории Турции.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.
В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".
В Иране PПK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).
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