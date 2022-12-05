На востоке Турции стартовал очередной этап операции Eren Abluka

В провинции Сиирт на юго-востоке Турции стартовала шестнадцатая фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka.

Об этом сообщает в понедельник МВД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В прочесывании местности участвуют 37 групп сотрудников сил правопорядка в составе 533 человек, в том числе бойцы спецназа жандармерии и полиции.

Операции Eren Abluka нацелены на полное устранение угрозы терроризма на территории Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PПK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).