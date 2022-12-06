В Латвии с армейских складов украли снаряжение на €340 тыс.

Латвийская прокуратура передала в суд дело по факту хищения со складов Национальных вооруженных сил Латвии, которые продолжались почти 10 лет. Об этом сообщает Grani.lv со ссылкой на телеканал LTV, передает Day.Az.

В ходе расследования было установлено, что с армейских складов пропали боеприпасы к огнестрельному оружию, штыки, магазины и патроны на общую сумму почти €340 тыс. По данным латвийской прокуратуры, оружие было продано в другие страны.

Хищения были обнаружены после того, как американцы, в 2018 году подарившие латвийской армии приборы ночного видения, решили уточнить, понравились ли они военным Латвии. После этого выяснилось, что подарок так и не дошел до адресата - приборы стоимостью около $160 тыс. в течение года не учитывались на складе Национальных вооруженных сил и не передавались военным.

Обвинения по этому делу были предъявлены четверым военнослужащим, их обвинили в незаконном присвоении боеприпасов и злоупотреблении служебным положением.

Издание уточняет, что во время расследования также выяснилось, что в Центре снабжения и обслуживания "не было взято под материальную ответственность товаров на сумму более €21 млн". По итогам служебной проверки были наказаны восемь человек.