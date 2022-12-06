Турция продолжает успешное развитие на фоне серьезных вызовов, в том числе пандемии коронавируса и событий в Украине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 28-м съезде Конфедерации профсоюзов работодателей во вторник в Анкаре.

Эрдоган привлек внимание "к глубоким и поистине историческим достижениям Турции последних двадцати лет". "За последние десятилетия, показатели по ряду направлений турецкой экономики увеличились в три, пять, а то и десять раз. Вопреки давлению и попыткам ущерба, Турция вышла на уровень государства-лидера на региональном и глобальном уровнях", - сказал он.

Эрдоган отметил, что современная Турция по темпам развития экономики входит в число пяти ведущих государств мира. "Турция стремится расширять круг своих друзей, а враги осознают ее мощь. Наша страна обладает всеми возможностями для успеха при отражении угроз нацбезопасности", - заверил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция продолжит курс на развитие вопреки искусственным преградам на своем пути.

Президент Турции акцентировал внимание на усилиях Анкары по противодействию проявлениям терроризма в регионе. "Если угроза исходит с севера Сирии, то мы уничтожаем террористов именно там. Никто не указ Анкаре в вопросе устранения вызовов нацбезопасности. Мы наносили и продолжим наносить удары по террористам в регионе", - отметил он.

По его словам, импортозависимость Турции в сфере обороны снизилась с 80 до 20 процентов. "Периоды, когда Турция не производила даже патроны уже позади. Сегодня наша страна производит широкий спектр оборонной продукции, в том числе ударные беспилотники, а боеприпасы для военной авиации," - сказал президент.