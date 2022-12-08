https://news.day.az/world/1517623.html Протесты в Иране: тысячи людей собираются на центральной площади - ВИДЕО
Протесты в Иране: тысячи людей собираются на центральной площади - ВИДЕО
В столице Ирана, Тегеране, прямо сейчас тысячи людей собираются на центральной площади.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стекающиеся в центр города люди скандируют лозунги, направленные против жестокости в отношении женщин, против правительства и беспредела силовиков.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре