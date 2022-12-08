Протесты в Иране: тысячи людей собираются на центральной площади
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В столице Ирана, Тегеране, прямо сейчас тысячи людей собираются на центральной площади.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стекающиеся в центр города люди скандируют лозунги, направленные против жестокости в отношении женщин, против правительства и беспредела силовиков.

Представляем вашему вниманию данное видео: