Протесты в Иране: тысячи людей собираются на центральной площади

В столице Ирана, Тегеране, прямо сейчас тысячи людей собираются на центральной площади.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стекающиеся в центр города люди скандируют лозунги, направленные против жестокости в отношении женщин, против правительства и беспредела силовиков.

Представляем вашему вниманию данное видео: