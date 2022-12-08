Netflix выпустил документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали героями нового документального сериала, премьера которого 8 декабря состоялась на американском стриминговом сервисе Netflix, несмотря на сообщение в октябре о том, что его показ будет перенесен, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сериал, о противоречивом содержании которого говорили еще в период съемок, состоит из шести эпизодов и начинается с предупреждения, что данное повествование является "рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива", пишет Bloomberg.

Отмечается, что все интервью, которые стали основой для сериала, были даны до августа 2022 года. Они вошли в первые три серии проекта, которые должны стать "самыми разоблачительными". Последующие же эпизоды, которые создатели снимали сами, Гарри и Меган комментировать отказались.

Для того, чтобы фильм вышел в свет, принц Гарри и его жена заключили выгодную сделку на сумму более £100 млн с сервисом Spotify, после того как в 2020 году ушли с поста старших членов королевской семьи из-за семейных разногласий.

В трейлере к сериалу Гарри предупреждал: "Мы знаем всю правду", рассказал об "иерархии в семье", "грязной игре", "утечке информации" и "подставных историях".