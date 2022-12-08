Американцы начали скупать акции европейских энергокомпаний

Инвесторы из США начали скупать по дешевке акции энергетических компаний Евросоюза (ЕС) и Великобритании, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американцев привлекает низкая стоимость акций европейских фирм, особенно по сравнению с американскими компаниями. Например, ценные бумаги BP и Shell стоят примерно в два раза ниже акций американских ExxonMobil и Chevron. Укрепление позиций компаний из США происходит на фоне восстановления промышленности после пандемии коронавируса.

На стоимость акций компаний ЕС "давит" энергетический кризис, политическая неопределенность и экологический вопрос. "Европейская база акционеров менее благосклонна к нефтегазовым компаниям, чем американская. Инвесторы из СЩА учитывают экологические факторы, но для них гораздо важнее владеть лучшими компаниями в отрасли", - пояснил инвестиционный менеджер финансовой организации Franklin Templeton Фред Фромм.