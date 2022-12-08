Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту

Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в четверг, 8 декабря, заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена, ее пришлось временно закрыть. Об этом сообщила газета Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Участники акции приклеили свои ладони к полосе, их задержала полиция.

"После того как сегодня утром активисты климатического движения в аэропорту Мюнхена приклеили себя к взлетно-посадочной полосе близ северной трассы, движение самолетов по этой полосе было приостановлено примерно на 45 минут", - уточняется в аккаунте воздушной гавани в Twitter.

Кроме этого, по данным издания, демонстранты также пытались сорвать работу аэропорта в Берлине, однако правоохранительные органы предотвратили блокировку взлетно-посадочной полосы. Как указали в федеральной полиции Берлина, на полеты это не повлияло.