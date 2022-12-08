Журналисты New York Times начали забастовку

Журналисты американской газеты New York Times начали однодневную забастовку впервые за 40 лет. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Репортеры и редакторы New York Times начали забастовку из-за затянувшихся переговоров между их профсоюзом и компанией. Отмечается, что контракт между сторонами истек в марте 2021 года, однако работникам и работодателю не удалось прийти к соглашению по зарплатам, медицинскому обслуживанию и другим вопросам.

Забастовка продлится стуки, в ней примут участие более 1,1 тысячи сотрудников газеты. "Предложение по заработной плате по-прежнему не соответствует экономическому моменту, сильно отставая как от инфляции, так и от средних темпов роста заработной платы в США", - указано в заявлении профсоюза, которое цитирует издание. По данным американских СМИ, это первая подобная забастовка сотрудников газеты за более чем 40 лет.