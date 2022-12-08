Журналисты New York Times начали забастовку
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Журналисты американской газеты New York Times начали однодневную забастовку впервые за 40 лет. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Репортеры и редакторы New York Times начали забастовку из-за затянувшихся переговоров между их профсоюзом и компанией. Отмечается, что контракт между сторонами истек в марте 2021 года, однако работникам и работодателю не удалось прийти к соглашению по зарплатам, медицинскому обслуживанию и другим вопросам.

Забастовка продлится стуки, в ней примут участие более 1,1 тысячи сотрудников газеты. "Предложение по заработной плате по-прежнему не соответствует экономическому моменту, сильно отставая как от инфляции, так и от средних темпов роста заработной платы в США", - указано в заявлении профсоюза, которое цитирует издание. По данным американских СМИ, это первая подобная забастовка сотрудников газеты за более чем 40 лет.