В Узбекистане вводят веерные отключения электроэнергии

Власти Узбекистана поручили АО "Худудий электр тармоклари" ("Территориальные электросети") ввести систему веерных отключений электроэнергии продолжительностью не более двух часов. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника главного управления компании Улугбек Хакимов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС по его данным, из-за аномальных холодов в республике снизились объемы добычи газа, что в свою очередь вызвало снижение объемов выработки электроэнергии.

"В сложившейся ситуации нам дано поручение экономить поставляемую электроэнергию и в качестве ограничения ввести веерные отключения продолжительностью не более двух часов", - рассказал Хакимов журналистам. Он отметил, что для выполнения этой задачи в компании сформирована оперативная группа, работающая 24 часа в сутки, ее члены делают все, чтобы сокращать продолжительность отключений электроэнергии.

С начала декабря в Узбекистане в связи с аномально холодной погодой значительно увеличилось потребление газа и электроэнергии, из-за чего практически во всех городах и населенных пунктах возникли значительные проблемы с отоплением и снабжением электроэнергией жилого фонда. Власти были вынуждены временно закрыть автомобильные газовые заправки в Ташкенте и в Ферганской долине, ввести ограничения на их работу во всех оставшихся регионах. Также сообщалось, что Узбекистан ведет переговоры с другими странами по дополнительному импорту газа, электроэнергии, угля и мазута