https://news.day.az/world/1517952.html Рыболовное судно перевернулось в Амурском заливе - ВИДЕО
Рыболовное судно перевернулось в Амурском заливе - ВИДЕО
"В Амурском заливе за пределами акватории порта Владивосток произошло опрокидывание маломерного рыболовного судна "РПВ-2259" (порт приписки Владивосток)", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, там уточнили, что на борту находились три человека экипажа, которые были подняты проходящим мимо судном и доставлены на берег к причалу бухты Новик острова Русский. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Само перевернутое судно отбуксировали в бухту Труда. При этом разлива топлива не допущено.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку.
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