Рыболовное судно перевернулось в Амурском заливе

"В Амурском заливе за пределами акватории порта Владивосток произошло опрокидывание маломерного рыболовного судна "РПВ-2259" (порт приписки Владивосток)", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, там уточнили, что на борту находились три человека экипажа, которые были подняты проходящим мимо судном и доставлены на берег к причалу бухты Новик острова Русский. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Само перевернутое судно отбуксировали в бухту Труда. При этом разлива топлива не допущено.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку.