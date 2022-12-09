В Германии известный шеф-повар задержан среди других заговорщиков

Одним из задержанных заговорщиков, которые пытались совершить государственный переворот в Германии, оказался известный шеф-повар. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Также прошло задержание в горнолыжном курорте Китцбюэль в графстве Тироль. Подозреваемый - знаменитый мюнхенский шеф-повар", - сказано в материале, однако имя задержанного не называется. По информации издания, он работал в одном из люксовых отелей в Альпах и готовился стать тестем известного австрийского спортсмена.

По данным немецких следователей, задержанный несколько раз встречался с предполагаемыми членами праворадикальной сети организаций Reichsbürger. Отмечается, что именно он финансировал покупку продуктов, кухонную утварь, аварийный генератор и фургон для заговорщиков, а также должен был обеспечить питанием военное крыло организации.