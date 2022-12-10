В Воронеже автомобилист избил водителя автобуса из-за того, что тот подрезал его на дороге. Момент нападения попал на видео, кадры появились в группе "Мой и твой Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После инцидента на дороге мужчина бросил свою машину, подбежал к автобусу, залез в кабину водителя и сел на водителя. Автомобилист набросился на шофера с кулаками, не давая ему продолжить движение. В какой-то момент водитель автобуса все же смог вытолкнуть дебошира на улицу. Недовольный автомобилист хлопнул дверью и ушел.

Интересно, что проезжавшие мимо водители останавливались, чтобы посмотреть на эпичную драку, однако никто из них не попытался вмешаться в конфликт. Как сообщают жители Воронежа, инцидент произошел на улице Космонавтов.