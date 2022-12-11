Внедорожник насмерть раздавил дворника в центре Москвы

Смертельное ДТП с участием снегоуборочной техники произошло в центре Москвы. Там внедорожник насмерть сбил дворника и врезался в трактор, убиравший снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в воскресенье на Страстном бульваре. Черный внедорожник наехал на дворника, который стоял рядом с трактором. После этого машина задела снегоуборочную технику.

Дворник от полученных травм скончался на месте.

Водитель, по предварительной информации, был пьян. Он пытался скрыться с места происшествия и был задержан.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность виновника смертельной аварии.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, отметив, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что суд в Новгородской области арестовал на два месяца женщину, которая сбила насмерть ребенка.