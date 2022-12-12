Пожар в российском торговом центре

В Балашихе в центре Московской области России произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу областного Главного управления МЧС РФ.

По информации, загорелись стройматериалы на открытой площадке у торгового центра "Стройпарк" на площади 200 кв. м. Огонь распространился на первый этаж ТЦ.

Позже площадь возгорания выросла почти вдвое, до 500 кв.м.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации огня были привлечены четыре единицы техники и 16 человек.

О причине возгорания пока неизвестно.

В результате пожара пострадал охранник ТЦ.