Легковушка протаранила скорую помощь в Москве

ДТП с участием скорой помощи произошло на западе Москвы. Там легковушка врезалась в скорую помощь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Авария произошла на Можайском шоссе, около дома 43/1, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

От мощного удара скорая помощь опрокинулась на дорогу.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.