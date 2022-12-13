https://news.day.az/world/1518926.html Легковушка протаранила скорую помощь в Москве - ВИДЕО
Легковушка протаранила скорую помощь в Москве - ВИДЕО
ДТП с участием скорой помощи произошло на западе Москвы. Там легковушка врезалась в скорую помощь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Авария произошла на Можайском шоссе, около дома 43/1, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
От мощного удара скорая помощь опрокинулась на дорогу.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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