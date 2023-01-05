Лев искусал дрессировщика во время представления в цирке в Сочи

Лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления в сочинском цирке. Момент нападения попал на видео зрителей шоу. Кадры появились в Telegram-канале "ЧП Сочи".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, двое дрессировщиков пытались укротить львов на манеже, однако животные отказывались подчиняться и переворачивали реквизит. В какой-то момент один из львов подошел к дрессировщику со спины, подпрыгнул и укусил его. От нападения мужчина упал на землю. К нему на помощь сразу подбежал второй дрессировщик, он отогнал животное и помог пострадавшему подняться.

После этого животных загнали в вольер. Дрессировщик получил травмы и обратился в больницу. На его спине остались многочисленные следы от зубов и когтей хищника.

Как сообщает Telegram-канал, в ходе выступления на сцене находились два молодых льва. Они начали выяснять отношения между собой. Когда дрессировщики попытались решить конфликт, один из львов напал на одного из сотрудников цирка. Оказалось, что на сцене Алексей выступал вместе со своей женой, дрессировщицей Ольгой Борисовой. Она не пострадала.