https://news.day.az/world/1525690.html В Иране еще одного молодого человека приговорили к смертной казни
В Иране еще одного молодого человека приговорили к смертной казни
В Иране зачитали смертный приговор еще одному молодому человеку.
Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил Telegram-канал Azad İran.
Арестованный Революционным судом во время общенациональных протестов в Новшахре 18-летний Аршия Такдестан был приговорен к смертной казни.
Ему были предъявлены обвинения в "коррупции" и "войне" (по иранским законам - "война против Аллаха и государства" - ред.).
Отметим, что некоторые протестующие, задержанные в ИРИ во время общенациональных акций протеста, начавшихся после убийства 22-летней Махсы Амини, были приговорены к смертной казни.
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