В Иране еще одного молодого человека приговорили к смертной казни

В Иране зачитали смертный приговор еще одному молодому человеку.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил Telegram-канал Azad İran.

Арестованный Революционным судом во время общенациональных протестов в Новшахре 18-летний Аршия Такдестан был приговорен к смертной казни.

Ему были предъявлены обвинения в "коррупции" и "войне" (по иранским законам - "война против Аллаха и государства" - ред.).

Отметим, что некоторые протестующие, задержанные в ИРИ во время общенациональных акций протеста, начавшихся после убийства 22-летней Махсы Амини, были приговорены к смертной казни.