Турция выступила за открытие гуманитарного коридора в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступила за открытие гуманитарного коридора для раненых в Украине. Об этом глава государства сказал во время Международной конференции омбудсменов, передает TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы вносим свой вклад в решение продовольственного и энергетического кризисов, реализуем зерновой коридор и соглашение об обмене пленными через Черное море", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган уточнил, что Турция рассчитывает стать посредником при открытии гумкоридора между РФ и Украиной.