https://news.day.az/world/1528286.html Где пройдет очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении?
Где пройдет очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении?
Встреча специальных представителей по нормализации турецко-армянских отношений состоится либо в Турции, либо в Армении.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
Было отмечено, что пока не известно, когда именно состоится очередная встреча между специальными представителями Сердаром Кылычем и Рубеном Рубиняном.
"Пока не определена дата проведения пятого раунда переговоров по нормализации отношений, для этого должны быть предприняты определенные взаимные шаги. Очередные переговоры пройдут либо в Турции, либо в Армении", - говорится в сообщении.
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