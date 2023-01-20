В МИД Турции вызвали посла Швеции

В министерство иностранных дел Турции вызвали посла Швеции в Анкаре в связи с намеченным на 21 января в Стокгольме митингом сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией. Как передает Day.Az, об этом информирует ТАСС со ссылкой на анонимный источник в турецком МИД.

По словам источника, разрешение на проведение демонстрации в шведской столице является существенным нарушением трехстороннего соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией, так как для турецкой стороны это выглядит как пропагандистская деятельность террористических организаций.

Как указывает источник, в рамках проведения митинга якобы было разрешено "сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме".

"Послу было подчеркнуто, что мы самым решительным образом осуждаем указанную провокационную акцию", - отметил он, добавив, что подобное отношение Швеции недопустимо.

Источник выразил надежду, что демонстрацию запретят, так как "осквернение священных ценностей не может быть защищено под видом демократии".