Полномочия омбудсмена Армении прекращены

Полномочия омбудсмена Армении Кристине Григорян прекращены.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Отмечено, что решение связано с ее переходом на другую работу в Высший судебный совет.

Григорян пробыла в должности год, ее назначили 24 января 2022 года.

Отметим, 23 января Григорян представила парламенту заявление об уходе с должности. Поскольку сегодня она подала второе заявление об отставке, ее полномочия были прекращены.

Напомним, армянская газета "Грапарак" распространила информацию о том, что на должность нового омбудсмена страны будет выдвинута кандидатура заместителя министра социального обеспечения и труда Татевик Степанян.