Полномочия омбудсмена Армении прекращены
Полномочия омбудсмена Армении Кристине Григорян прекращены.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба парламента.
Отмечено, что решение связано с ее переходом на другую работу в Высший судебный совет.
Григорян пробыла в должности год, ее назначили 24 января 2022 года.
Отметим, 23 января Григорян представила парламенту заявление об уходе с должности. Поскольку сегодня она подала второе заявление об отставке, ее полномочия были прекращены.
Напомним, армянская газета "Грапарак" распространила информацию о том, что на должность нового омбудсмена страны будет выдвинута кандидатура заместителя министра социального обеспечения и труда Татевик Степанян.
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