В Армении по делу о пожаре и гибели 15 военнослужащих возбуждено еще одно уголовное дело.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры Армении.

Дело возбуждено на основании статьи 550 УК Армении по части 3 статьи (военно-служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Напомним, 19 января 2023 года в воинской части МО Армении в Гегаркуникской области произошел пожар. В результате пожара погибли 15 военнослужащих, 7 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.