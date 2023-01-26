В Финляндии сообщают о рекордной смертности

Рождаемость в Финляндии в минувшем году была самой низкой за более чем 150 лет, в то время как смертность - самой высокой с 1940-х годов, сообщает статистическое ведомство страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что при этом за счет миграции численность населения в стране увеличилась.

Согласно отчету профильного ведомства, всего в 2022 году умерли 62 886 финнов, что на 5 227 человек больше, чем в 2021 году, также это самый высокий показатель с 1940-х годов.

Одновременно с этим, зарегистрированное число рождений было самым низким более чем за 150 лет - 44 933 ребенка, что на 4661 меньше, чем годом ранее.

Специалисты подчеркивают, что за прошлый год население Финляндии увеличилось на 17 278 человек из-за миграционного прироста.

На конец декабря 2022 года численность населения Финляндии составляла 5 565 519 человек.