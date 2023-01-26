Вступил в должность новый председатель ЦИК Турции

Вступил в должность новый председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на эту должность был избран Ахмет Йенер.

Магеррам Аккая, срок полномочий которого истек, покинул организацию после передачи своего поста новоизбранному председателю комиссии Ахмету Йенеру.