Эрдоган встретился с главой МИД Сербии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Встреча состоялась в Президентском комплексе в Анкаре.

Переговоры прошли за закрытыми дверями.

На встрече присутствовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.