https://news.day.az/world/1532012.html Эрдоган встретился с главой МИД Сербии
Эрдоган встретился с главой МИД Сербии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял первого вице-премьера и главу МИД Сербии Ивицу Дачича, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Встреча состоялась в Президентском комплексе в Анкаре.
Переговоры прошли за закрытыми дверями.
На встрече присутствовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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