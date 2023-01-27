В Британии призвали правительство обеспечить стабильность экономики для снижения налогов

Правительство Великобритании должно сосредоточиться на обеспечении экономической стабильности в стране и только после этого начнет снижать налоги. С таким заявлением выступил в пятницу в Лондоне глава Минфина Соединенного Королевства Джереми Хант, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Частные лица и бизнес могут идти на риски только в условиях, когда правительство обеспечивает экономическую и финансовую стабильность, - заявил Хант, произнося речь в лондонской штаб-квартире агентства Bloomberg. - Так что сейчас лучшим снижением налогов будет снижение инфляции".

В прошлом году Хант, назначенный на пост министра финансов еще во время премьерства Лиз Трасс, был вынужден отказаться от анонсированных ею планов масштабного снижения налогов, которые с крайним скепсисом воспринял рынок. При этом в пятничном выступлении глава Минфина повторил, что в долгосрочной перспективе королевство "нуждается в снижении налогов".

Хант также призвал бизнес-сообщество с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на рекордный рост инфляции, снижение курса фунта и начинающуюся рецессию. Признав, что страна столкнулась со значительным снижением темпов роста ВВП, который, как ожидается, сократится на 0,4% в 2023 году, глава ведомства заявил, что выход из состава ЕС должен открыть для королевства новые возможности, среди которых - внедрение альтернативных источников энергии и создание наилучших условий для технологических компаний, что, по словам Ханта, позволит создать в стране "новую Кремниевую долину".

Министр указал, что ключевое значение для раскрытия экономического потенциала страны имеют повышение качества образования, развитие предпринимательства, поддержание высокого уровня занятости и обеспечение равных возможностей для жителей различных частей королевства. Представители оппозиции уже назвали заявление Ханта слишком общим, упрекнув правительство консерваторов, находящихся у власти с 2010 года, в отсутствии четкого плана действий.