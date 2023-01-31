ВВС Швейцарии пополнились двумя израильскими беспилотниками

Военно-воздушные силы Швейцарии пополнились двумя израильскими беспилотниками-разведчиками ADS 15. До конца 2023 года их число вырастет до шести.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Федеральное управление оборонных закупок.

"Военно-воздушным силам переданы два первых разведывательных беспилотника из шести, а также необходимые для их эксплуатации материалы", - говорится в сообщении.

Оба аппарата, доставленных в Швейцарию в апреле 2022 года, затем прошли интенсивное тестирование в воздухе и на земле. Еще один БПЛА, поставленный производителем в октябре 2022 года, проходит тестирование в настоящее время. Остальные три БПЛА "должны быть поставлены до конца 2023 года".

Швейцария получит также две станции наземного контроля, датчики и логистическое оборудование.