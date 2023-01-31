Позитивная новость в связи с COVID-19 в Китае

Волна заражений COVID-19 в КНР почти прошла. Медики сообщили о снижении показателей заболеваемости. Эпидемическая ситуация в стране стабилизируется, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Замедлилось распространение новых штаммов вируса.

Снизилось число тяжелобольных и количество летальных исходов. Вспышка COVID-19 в Китае была зафиксирована в ноябре. Большинство инфицированных перенесли болезнь бессимптомно.