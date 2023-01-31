https://news.day.az/world/1533329.html Позитивная новость в связи с COVID-19 в Китае - ВИДЕО
Позитивная новость в связи с COVID-19 в Китае - ВИДЕО
Волна заражений COVID-19 в КНР почти прошла. Медики сообщили о снижении показателей заболеваемости. Эпидемическая ситуация в стране стабилизируется, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Замедлилось распространение новых штаммов вируса.
Снизилось число тяжелобольных и количество летальных исходов. Вспышка COVID-19 в Китае была зафиксирована в ноябре. Большинство инфицированных перенесли болезнь бессимптомно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре