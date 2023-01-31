https://news.day.az/world/1533611.html Стрельба в Москве - ВИДЕО
Стрельба в Москве - ВИДЕО
В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожного конфликта, который произошел на 57-м километре МКАД.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель на Infiniti выехал на встречную полосу, а затем стал таранить машину такси, которая его не пропускала. В ходе конфликта с таксистом и его пассажиркой автохам достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.
Как сообщил собеседник, нарушитель съехал с кольцевой дороги и направился в сторону Молодогвардейской улицы. Правоохранители объявили план "Перехват" и разыскивают водителя.
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