Стрельба в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожного конфликта, который произошел на 57-м километре МКАД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель на Infiniti выехал на встречную полосу, а затем стал таранить машину такси, которая его не пропускала. В ходе конфликта с таксистом и его пассажиркой автохам достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

Как сообщил собеседник, нарушитель съехал с кольцевой дороги и направился в сторону Молодогвардейской улицы. Правоохранители объявили план "Перехват" и разыскивают водителя.