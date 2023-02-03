Землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу на территории северо-западной высокогорной провинции КНР Цинхай.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 321 км к югу от города Цзяюйгуань с населением около 231 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.