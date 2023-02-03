https://news.day.az/world/1534629.html Землетрясение в Китае
Землетрясение в Китае
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу на территории северо-западной высокогорной провинции КНР Цинхай.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 321 км к югу от города Цзяюйгуань с населением около 231 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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