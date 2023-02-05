В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом полиции Стамбула задержали 15 подозреваемых членов террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ"). По информации спецслужб, те планировали нападения на генеральные консульства Швеции и Нидерландов. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил телеканал CNN Türk, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что полиция не смогла установить факт подготовки атак против дипломатических представительств европейских стран, а также на места поклонения христианских или иудейских общин.

В то же время спецслужбы доказали причастность задержанных к деятельности "ИГ".

"Было установлено, что у задержанных есть связи с "ИГ" и с зонами конфликтов, однако подтверждений конкретных угроз генконсульствам и религиозным объектам христиан и иудеев не выявлено", ― заявили в издании.

В настоящий момент все подозреваемые арестованы и отправлены в колонии.