Крупное ДТП с автобусом в Турции, есть жертвы

По меньшей мере 8 человек погибли, 35 пострадали в результате аварии с междугородним автобусом в Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум. Авария произошла в провинции Афьонкарахисар.

Отмечается, что автобус сошел с трассы и перевернулся. Причина ДТП пока неизвестна.