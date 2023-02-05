https://news.day.az/world/1535056.html Крупное ДТП с автобусом в Турции, есть жертвы - ФОТО
Крупное ДТП с автобусом в Турции, есть жертвы - ФОТО
По меньшей мере 8 человек погибли, 35 пострадали в результате аварии с междугородним автобусом в Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум. Авария произошла в провинции Афьонкарахисар.
Отмечается, что автобус сошел с трассы и перевернулся. Причина ДТП пока неизвестна.
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