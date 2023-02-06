Владельцам дровяных печей в Лондоне грозят штрафы

Британская Times сообщила, что владельцам дровяных печей будит грозить штраф в размере до 175 до 300 фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В правительстве Великобритании поручили местным властям разработать механизмы применения Закона об окружающей среде 2021 года для вынесения административных штрафов. До этого в кабмине пообещали запретить наиболее неэкологичные отопительные устройства.

При этом несмотря на более чем 18 тыс. жалоб на несоблюдение правил контроля над дымом, в городских районах правоохранителям удалось выписать лишь 17 штрафов.