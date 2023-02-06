https://news.day.az/world/1535455.html Землетрясание в Турции ощущалось в Дании и Гренландии
Землетрясание в Турции ощущалось в Дании и Гренландии
Толчки после мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Турции дошли до Гренландии. Об этом заявила сейсмолог Датского геологического института Тина Ларсен, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Значительные землетрясения в Турции были явственно зарегистрированы на сейсмографах Дании и Гренландии", - сообщила сейсмолог Тина Ларсен.
В результате землетрясения в Турции погибли 1014 человек, были разрушены 2824 здания.
Большие жертвы и материальный ущерб землетрясение также вызвало в Ираке и Сирии, толчки также ощущались в Ливане, Израиле.
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