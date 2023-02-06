Землетрясание в Турции ощущалось в Дании и Гренландии

Толчки после мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Турции дошли до Гренландии. Об этом заявила сейсмолог Датского геологического института Тина Ларсен, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Значительные землетрясения в Турции были явственно зарегистрированы на сейсмографах Дании и Гренландии", - сообщила сейсмолог Тина Ларсен.

В результате землетрясения в Турции погибли 1014 человек, были разрушены 2824 здания.

Большие жертвы и материальный ущерб землетрясение также вызвало в Ираке и Сирии, толчки также ощущались в Ливане, Израиле.