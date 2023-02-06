В Турции объявлен 7-дневный общенациональный траур
В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции отметил, что в воскресенье, 12 февраля, будут приспущены флаги по всей стране и в зарубежных представительствах.
Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, пострадавших - 11 119 человек, разрушено 3471 здание.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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