В Турции объявлен 7-дневный общенациональный траур

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что в воскресенье, 12 февраля, будут приспущены флаги по всей стране и в зарубежных представительствах.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, пострадавших - 11 119 человек, разрушено 3471 здание.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.