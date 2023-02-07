Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 2 921

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921, сообщил глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, еще 15 834 человека получили ранения.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541, пострадали 9 733 человека.