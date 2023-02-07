На Тайване зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в восточной части острова Тайвань. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, зарегистрировавший подземный толчок в 04:20 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 34,4 км к северо-востоку от города Хуалянь, где проживают около 350 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15,8 км.

Данных о пострадавших и ущербе не поступало.