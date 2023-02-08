https://news.day.az/world/1536248.html В Техасе возобновили строительство стены вдоль границы с Мексикой
В Техасе возобновили строительство стены вдоль границы с Мексикой
Власти штата Техас возобновили строительство стены вдоль границы с Мексикой после нескольких месяцев переговоров с владельцами частной собственности. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Техас строит собственную пограничную стену", - написал в Twitter губернатор штата Техас Грег Эббот, добавив, что миграционная политика президента США Джо Байдена неэффективна.
Как отмечает телеканал, проект пограничной стены разрабатывался в течение нескольких месяцев, после чего власти штата одобрили подписание контракта на $167 млн со строительной компанией.
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