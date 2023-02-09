https://news.day.az/world/1536418.html Штаб-квартиру Total облили краской за рекордные доходы - ВИДЕО
Штаб-квартиру Total облили краской за рекордные доходы - ВИДЕО
В Париже экоактивисты облили краской штаб-квартиру энергетического гиганта Total.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, бизнесменов обвиняют в использовании глобальных кризисов себе во благо: накануне Total опубликовала отчет за прошлый год, по итогам которого чистая прибыль увеличилась вдвое, доходы компании были крупнейшими за 16 лет - в то самое время, когда, по данным активистов, 12 миллионов французов едва-едва справляются с оплатой отопления, а многие вынуждены экономить на бензине.
На этом фоне звучат призывы резко увеличить налогообложение нефтяных гигантов и пустить эти средства на компенсации гражданам, пострадавшим от инфляции.
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