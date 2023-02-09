Штаб-квартиру Total облили краской за рекордные доходы

В Париже экоактивисты облили краской штаб-квартиру энергетического гиганта Total.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, бизнесменов обвиняют в использовании глобальных кризисов себе во благо: накануне Total опубликовала отчет за прошлый год, по итогам которого чистая прибыль увеличилась вдвое, доходы компании были крупнейшими за 16 лет - в то самое время, когда, по данным активистов, 12 миллионов французов едва-едва справляются с оплатой отопления, а многие вынуждены экономить на бензине.

На этом фоне звучат призывы резко увеличить налогообложение нефтяных гигантов и пустить эти средства на компенсации гражданам, пострадавшим от инфляции.