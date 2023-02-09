Запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 75 млрд куб. м и пока еще остаются на историческом максимуме для этого времени года. Отбор из ПХГ оказывается на 37% выше средних многолетних значений. При этом заявки на транзит российского газа через территорию Украины остаются на уровне 30,8 млн куб. м, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 7 февраля, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 733 млн куб. м (максимум для этого дня за последние пять лет), в то время как закачка в них - 17 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 33,5 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 86-й день с момента достижения максимума их заполнения на 8% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены примерно на 68,82% (на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 74,53 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

В первой половине текущей недели во многих странах ЕС температуры оказались ниже климатической нормы. Однако к концу недели в регионе вновь прогнозируется небольшое потепление. При этом средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале находится на уровне прошлого года и составляет порядка 18%.

Европа снизила поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 65% от максимума. Средняя цена закупки газа с начала февраля упала до $646 за тысячу куб. м.